تصريح مثير من مدرب المصري بعد الفوز على الزمالك

أعرب محمد عبد الكريم المدرب المساعد لنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته بعد الفوز المثير أمام الزمالك بهدف دون رد، في الدوري الممتاز اليوم الخميس.

وقاد محمد عبد الكريم المصري البورسعيدي في مباراته اليوم، في ظل غياب علي ماهر المدير الفني بسبب سفره إلى المغرب، للحصول على الرخصة التدريبية A

وحقق المصري الفوز بهدف نظيف على الفارس الأبيض في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الكريم في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” حققنا ثلاث نقاط مهمة أمام فريق كبير مثل الزمالك، درسنا المنافس جيدًا وأشكر جميع اللاعبين على الأداء ونفذوا التعليمات على أكمل وجه “.

وأضاف:” كان يمكننا أن نهزم الزمالك بأكثر من هدف وفي النهاية الحمد لله على هذا الانتصار، أهدي هذا الفوز للكابتن علي ماهر، لم يتواجد معنا اليوم بسبب ارتباطه بدورة تدريبية في الاتحاد الأفريقي “.

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وتابع مدرب المصري:” علي ماهر كان من المفترض أن يحضر اليوم ولكن حدثت بعض المشاكل الخاصة بالطيران وتأخر عن الوصول “.

واختتم:” علي ماهر عمل 48 ساعة بدون نوم قبل مواجهة الزمالك، وكان يتواصل معنا دائما، هو يبذل أقصى جهد مع الفريق، الكبير دائما يريد الفوز على الكبير وأهنئ كل جماهير المصري العظيمة”.