كلوب يبرر هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

برر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الهزيمة من نظيره سانت جيلواز في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي.

وخسر فريق ليفربول بقيادة كلوب من نظيره سانت جيلواز البلجيكي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال كلوب خلال تصريحات صحفية لقناة نادي ليفربول الرسمية: “فريقي استحق الهزيمة أمام سانت جيلواز، وذلك بسبب سوء المستوى والأداء”.

وواصل: “سانت جيلواز حقق فوزًا مستحقًا، وقمت بإجراء الكثير من التغييرات، ولكن دون جدوى، مشيرًا إلى أن الأهداف التي استقبلها ليفربول لم تكن ضرورية”.

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وتابع كلوب: “كان هناك الكثير من الإيجابيات في المباراة، بسبب الأداء الإيحابي لعدة لاعبين وهم جوي وكوانساه، وكونور وهارفي إيليوت الذي كان مؤثراً في اللقاء”.

وواصل: “سعيد بهدف كوانساه لأنه لاعب كبير وموهوب كبيرة، وهدفه اليوم كان صعبًا ورائعا”.

وأشار كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إلى سوء أرضية الملعب وصعوبة اللعب عليها.

واختتم: “التغييرات التي قمت بها خططنا لها قبل المباراة بغض النظر عن النتيجة، وتغيير كوناتي كان لأجل تقليل الشدة ومشاركتها على اللاعبين”.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي سانت جيلواز بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط.