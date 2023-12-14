الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر أمام المصري

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر جابر في مباراتهم الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

واستضاف استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، قمة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وغادر عمر جابر مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الدقيقة الـ 37، بعد تعرضه للإصابة والسقوط أرضًا، وتدخل الجهاز الطبي.

ومن جانبه، قال محمد أسامة طبيب الفريق في تصريحاته للموقع الرسمي اليوم، إن اللاعب سوف يخضع لفحوصات طبية غداً الجمعة، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها وتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

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ومن جانبه، منح معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الجمعة، على أن يستأنف تدريباته يوم السبت المقبل، في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.