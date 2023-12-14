عمر جابر يكشف حقيقة مجاملته في المنتخب بسبب محمد صلاح

كشف عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية عن مجاملته مع المنتخب المصري بسبب محمد صلاح.

وكانت هناك أنباء عن أن انضمام عمر جابر للمنتخب المصري، جاء بوساطة من محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بفضل الصداقة التي تجمع بينهما.

وأوضح جابر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج كابيتانو مصر: ” تربطني علاقة صداقة مع محمد صلاح منذ الصغر، ولكن أمر غير منطقي في كرة القدم أن يتحدث مع المدرب من أجل انضمامي للمنتخب”.

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وتابع: “والدليل على ذلك فإن هناك العديد من المعسكرات لم أنضم بها مع المنتخب، وأنا ألعب مع المنتخب منذ أن كنت في عمر العشرين، وغير منطقي أيضًا أن يقوم مدرب كبير بذلك، وأنا لن أقبل ذلك أيضًا”.

واستكمل: “عند عودتي من الاحتراف الزمالك لم يقدم لي عرض، وحينها طلب بيراميدز ضمي بمبالغ كبيرة، ولم لدي أي حل غير الانضمام له، هو نادي كبير وولد كبيرًا، وعندما سنحت لي الفرصة للعودة للزمالك لم أفكر للحظة”.