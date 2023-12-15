شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: 6 أخطاء تحكيمية تُسقط صافرة البنا فى اختبار الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان الدولي محمود البنا ورفاقه تعرضوا لأكثر من اختبار خلال فعاليات لقاء المصري والزمالك الذى أقيم مساء الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري نيل وانتهى بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف .

ظهر البنا بلياقة بدنية جيدة وبذل جهدا كبيرا لإيجاد زاوية رؤية مناسبه والخروج من محيط اللعب وطريق الكرة اغلب فترات المباراة التي شهدت اكثر من قرار مؤثر، في الدقيقة 20 تغاضى الحكم عن انذار لاعب المصري محمود حمادة لتعمده مسك وشد الخصم من التشيرت في الوقت الذى اشهر البطاقة الصفراء في نفس المخالفة للاعب الزمالك للاعب الزمالك محمد طارق في الدقيقة 64، كما انذار سيف الجزيري لاعب الزمالك للعب بتهور في الدقيقة 48 ، في الوقت الذى انذر ثنائي المصري عمر السعداوي وحسن على للعب بتهور.

في الدقيقة 28 من عمر اللقاء اصدر فرمان بركلة جزاء صحيحة لصالح المصري على حارس الأبيض عواد وتغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء للحارس طبقا للقانون ، احسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية الشوط الأول الا ان لم يكن دقيقا في تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية الشوط الثاني الذى كان لايقل عن 8 دقائق .

ظهر المساعدين بيقظة وتمركز جيد واشارا على 7 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبرتوكول كما تعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وادى مهامه بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة الفنية بشكل جيد .

الـ"VAR" تعاون الثنائى مع الحكم خلال فعاليات اللقاء وهناك شك فى مخالفة لصالح دونجا لاعب الزمالك فى منتصف الملعب فى مرحلة بناء الهجمة قبل فرمان ركلة جزاء المصرى فى الدقيقه 28 من عمر اللقاء



