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جدول ترتيب دورى Nile.. بيراميدز يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة اليوم الخميس 14 / 12 / 2023 أربع مباريات حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك والتقى بيراميدز مع بلدية المحلة و واجه فيوتشر فريق سيراميكا وفى الختام البنك الاهلى مع الجونة.

المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو

خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو

 

بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE

فرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE

 

"هاتريك" حسام ايفونا يقود الجونة لفوز مُثير على البنك فى دوري nile

حقق فريق الجونة فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس،  بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة (دوري nile) ، ونجح حسام غانم الشهير بـ حسام "إيفونا" في تسجيل هاتريك للجونة ليفوز به في المباراة.

 

 

 

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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