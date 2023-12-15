شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينتظم فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المقاولون العرب، مرانه الختامي استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الجمعة في الجولة التاسعة للدوري ، وانتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم في فندق النادي بالجبل الأخضر استعدادا للمباراة.

وخاض فريق الذئاب مرانه تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني على ملعب النادي بالجبل الأخضر.

وحرص طلعت محرم خلال الحصص التدريبية على معالجة أخطاء الفريق وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وشرح طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر