شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 14 / 12 / 2023 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 14 / 12 / 2023 بدورى Nile أربع مباريات حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك والتقى بيراميدز مع بلدية المحلة و واجه فيوتشر فريق سيراميكا وفى الختام البنك الاهلى مع الجونة.

المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو

خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.