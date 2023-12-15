شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم فى الجولة الـ12 من دورى المحترفين.. 5 انتصارات وتعادلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم فى افتتاح الجولة الثانية عشرة من منافسات دورى المحترفين، 5 انتصارات وتعادلين، والتى أقيمت فى الثانية والنصف عصر اليوم، وتستكمل الجولة الجمعة والسبت.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

لافيينا 2 /2 أسوان

بتروجت 3/ 1 أبو قير للأسمدة

السكة الحديد 0/ 0 جمهورية شبين

بروكسى 2/ 1 النجوم

راية 2/ 1 الاتصالات

النصر للتعدين 0 / 1 دكرنس

القناة 2/ 0 بترول أسيوط

نجح أندية بروكسى وراية والقناة ودكرنس فى تحقيق الفوز على النجوم والاتصالات وبترول أسيوط والنصر للتعدين، فى إطار افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دورى المحترفين.

حقق بروكسى الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة فى ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى النجوم عند النقطة 9 بعد هذه المباراة.

وانتزع فريق راية فوزا مهما على فريق المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقى المصرية للاتصالات عند النقطة 14.

وعاد فريق دكرنس بفوز ثمين من أرض النصر للتعدين بهدف نظيف، ليحصد ثلاث نقاط غالية ويرفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقى النصر للتعدين فى آخر الجدول بـ4 نقاط.

واستعاد فريق القناة طريق الانتصارات بعد الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 16 نقطة، فيما بقى بترول أسيوط عند النقطة 19.

وحقق فريق بتروجت فوزا مهما على فريق أبو قير للاسمدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دورى المحترفين.

بهذه النتيجة واصل فريق بتروجت صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقى فريق أبو قير للأسمدة عند 15 نقطة.

وفى مباراة ثانية فرض التعادل الإيجابى 2/2 نفسه على مواجهة لافيينا وأسوان، ليتقاسم الثنائى نقاط المباراة، ورفع لافيينا رصيده إلى 22 نقطة، فيما وصل أسوان إلى النقطة 14.

وحسم التعادل السلبى مواجهة السكة الحديد مع فريق جمهورية شبين، فى مباراة خلت من الأهداف، ليرفع السكة الحديد رصيده إلى 16 نقطة، فيما وصل فريق جمهورية شبين إلى النقطة 6.