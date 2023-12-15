شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلدية المحلة: قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال عامر صبري مدرب فريق بلدية المحلة ، أن الفريق قدم أداء مميز أمام بيراميدز متصدر جدول الدوري ، والعودة للنتيحة مرتين طوال الـ90 دقيقة وتحقيق التعادل بهدفين لكل فريق يُحسب للاعبين من خلال تنفيذ كل تعليمات الجهاز الفني.
وتابع في المركز الإعلامي لفريق البلدية، أن الوصول للنقطة الـ10 بعد مرور 8 جولات في أول مشاركة للفريق بالدوري الممتاز بعد غياب 15 عام أمر جيد،خاصة وان الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على مواصلة تقديم مستويات مميزة خلال المرحلة القادمة.
وأكمل، الفريق حصل على راحة يومين من أجل التحضير للمواجهة القادمة على ملعب غزل المحلة أمام البنك الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري ، ونسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.
وفرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابى على بيراميدز بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.
تقدم بيراميدز بالهدف الأول فى الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية رائعة من محمد الشيبى إلى ماييلى الذى اخترق بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية فى الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق أحمد مجدى على رأس حسام أشرف الذى سدد كرة سكنت الشباك، وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدما أضاع عبد اله السعيد ضربة جزاء للفريق السمأوى فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
وفى بداية الشوط الثاني، وقع خطأ فى التشتيت من مدافعى بلدية المحلة لتصل إلى فآخرى لاكأى الذى سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، لكن البلدية تعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريق ماجد هانى لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.
بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة الدورى برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز