شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلدية المحلة: قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر صبري مدرب فريق بلدية المحلة ، أن الفريق قدم أداء مميز أمام بيراميدز متصدر جدول الدوري ، والعودة للنتيحة مرتين طوال الـ90 دقيقة وتحقيق التعادل بهدفين لكل فريق يُحسب للاعبين من خلال تنفيذ كل تعليمات الجهاز الفني.

وتابع في المركز الإعلامي لفريق البلدية، أن الوصول للنقطة الـ10 بعد مرور 8 جولات في أول مشاركة للفريق بالدوري الممتاز بعد غياب 15 عام أمر جيد،خاصة وان الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على مواصلة تقديم مستويات مميزة خلال المرحلة القادمة.

وأكمل، الفريق حصل على راحة يومين من أجل التحضير للمواجهة القادمة على ملعب غزل المحلة أمام البنك الأهلي يوم 25 ديسمبر الجاري ، ونسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.