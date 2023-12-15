شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile..حسام أشرف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile" عقب إقامة اليوم الخميس 14 / 12 / 2023 بدورى Nile أربع مباريات حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك والتقى بيراميدز مع بلدية المحلة و واجه فيوتشر فريق سيراميكا وفى الختام البنك الاهلى مع الجونة.

المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو

خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.