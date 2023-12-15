- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile..حسام أشرف يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile" عقب إقامة اليوم الخميس 14 / 12 / 2023 بدورى Nile أربع مباريات حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك والتقى بيراميدز مع بلدية المحلة و واجه فيوتشر فريق سيراميكا وفى الختام البنك الاهلى مع الجونة.
المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو
خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.
بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE
فرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.
"هاتريك" حسام ايفونا يقود الجونة لفوز مُثير على البنك فى دوري nile
حقق فريق الجونة فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ، ونجح حسام غانم الشهير بـ حسام "إيفونا" في تسجيل هاتريك للجونة ليفوز به في المباراة.
جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز