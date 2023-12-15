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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 14 - 12 - 2023، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.

كولر: طموحات الأهلى كبيرة فى مونديال الأندية وجماهيرنا لا تريد سوى الفوز

الأهلي يلتقى مع اتحاد جدة السعودي، فى الثامنة مساء غد الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة. طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الحصول على قميص الأهلي «الأساسي والاحتياطي»، موقعًا من لاعبي الفريق؛ من أجل وضعه في متحف «فيفا». يُرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الخميس، القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل في كوت ديفوار. اتحاد الكرة يرسل للكاف القائمة المبدئية لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا.. اليوم الاتحاد الدولي يطلب قميص النادى الأهلى لوضعه فى متحف «فيفا».. صور

المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو

خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE

فرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

"هاتريك" حسام ايفونا يقود الجونة لفوز مُثير على البنك فى دوري nile حقق فريق الجونة فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ، ونجح حسام غانم الشهير بـ حسام "إيفونا" في تسجيل هاتريك للجونة ليفوز به في المباراة. محمد شكرى يمنح سيراميكا تعادلا قاتلا أمام فيوتشر بالوقت الضائع فى مباراة مثيرة حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة مودرن فيوتشر وسيراميكا ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري نايل المصري لكرة القدم، للموسم 2023 - 2024.