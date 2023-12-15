شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على الجمارك النيجيرى 57/96 بالبطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
واستطاع الفريق بتحقيق التفوق خلال الأربع فترات وسيطر الفريق تماما على مجريات اللقاء وحاول الفريق النيجيري خلال الفترة الأولى من المباراة كبح جماح سبورتنج ولكن نجح لاعبى سبورتنج في إنهاء الربع الأول بالتفوق بنقطتين وخلال الربع الثاني من اللقاء أستمر تفوق لاعبي سبورتنج وتوسيع فارق النقاط لينهى الفريق الربع الثاني بفارق 11 نقطة
وجاءت فترات اللقاء على النحو التالي..
الفترة الأولى: 20-18 sporting
الفترة الثانية: 43-32 sporting
الفترة الثالثة: 65-46 sporting
الفترة الرابعة: 96-57 sporting
ويلتقي سبورتنج غدا مع فريق KPA الكيني الساعة التاسعة مساء بينما يلتقي فريق customs النيجيري مع فريق C. N. S. S الكونغولي الساعة السادسة والنصف
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