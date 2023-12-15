شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على الجمارك النيجيرى 57/96 بالبطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سبورتنج للسيدات فى تحقيق الفوز الثالث على التوالى ببطولة أفريقيا لسيدات السلة و المقامة بالنادي ،بعد التغلب على الجمارك النيجيري بنتيجة 57/96

واستطاع الفريق بتحقيق التفوق خلال الأربع فترات وسيطر الفريق تماما على مجريات اللقاء وحاول الفريق النيجيري خلال الفترة الأولى من المباراة كبح جماح سبورتنج ولكن نجح لاعبى سبورتنج في إنهاء الربع الأول بالتفوق بنقطتين وخلال الربع الثاني من اللقاء أستمر تفوق لاعبي سبورتنج وتوسيع فارق النقاط لينهى الفريق الربع الثاني بفارق 11 نقطة

وظهر لاعبى سبورتنج بشكل مميز خلال الفترة الثالثة والرابعة لينهى الفريق المباراة بفارق 39 نقطة

وجاءت فترات اللقاء على النحو التالي..

الفترة الأولى: 20-18 sporting

الفترة الثانية: 43-32 sporting

الفترة الثالثة: 65-46 sporting

الفترة الرابعة: 96-57 sporting

ويلتقي سبورتنج غدا مع فريق KPA الكيني الساعة التاسعة مساء بينما يلتقي فريق customs النيجيري مع فريق C. N. S. S الكونغولي الساعة السادسة والنصف