شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجمعة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات غدًا الجمعة، ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، حيث تقام ثلاثة مواجهات في الجولة التي انطلقت اليوم.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فاركو وزد إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة محمود دسوقي، ويعاونه محمد فاروق مساعد أول، ومحمد محمود لطفي مساعد ثاني، وعاطف حسين حكم رابع، بجانب طارق مجدي حكم فيديو، وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية وسموحة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة أحمد حمدي، ويعاونه خالد حسين مساعد أول، ونور الدين سعيد مساعد ثاني، ومحمود وفا حكم رابع، بجانب هشام القاضي حكم فيديو، ومحمد نهاد مساعد حكم فيديو

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أمين عمر، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، ورجب محمد مساعد ثاني، وإبراهيم محمد حكم رابع، بجانب وائل فرحان حكم فيديو، ونادر قمر الدولة مساعد حكم فيديو.