شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباريات اليوم.. بتروجت يواصل الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 26 نقطة، متفوقا على فريق لافيينا صاحب الوصافة برصيد 22 نقطة بعد مباريات اليوم الأول فى الجولة الثانية عشرة، فى انتظار باقى المباريات. ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. 1 بتروجت 26 نقطة 2 لافيينا 22 نقطة 3 حرس الحدود 21 نقطة 4 وادى دجلة 21 نقطة 5 غزل المحلة 21 نقطة 6 السكة الحديد 19 نقطة 7 بترول أسيوط 19 نقطة 8 راية 18 نقطة 9 القناة 17 نقطة 10 أبو قير للأسمدة 15 نقطة 11 بروكسى 16 نقطة 12 طنطا 15 نقطة 13 دكرنس 15 نقطة 14 الاتصالات 14 نقطة 13 أسوان 14 نقطة 15 مكادى 12 نقطة 17 النجوم 9 نقاط 18 جمهورية شبين 6 نقاط 19 مصر المقاصة 6 نقاط 20 النصر للتعدين 4 نقاط وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى.. لافيينا 2 /2 أسوان بتروجت 3/ 1 أبو قير للأسمدة السكة الحديد 0/ 0 جمهورية شبين بروكسى 2/ 1 النجوم راية 2/ 1 الاتصالات النصر للتعدين 0 / 1 دكرنس القناة 2/ 0 بترول أسيوط

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