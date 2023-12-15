شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يكشف حقيقة توسط محمد صلاح لمشاركته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر جابر لاعب فريق الزمالك حقيقة توسط محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول الإنجليزى، لدى مدربى الفراعنة لمشاركة عمر جابر مع المنتخب

قال عمر جابر فى تصريحات لبرنامج كابيتانو الذى يذاع على قناة اون سبورت انه يحب صلاح و يعتبره بمثابة شقيقه لكن صلاح لن يضع نفسه في هذا الموقف ان يتحدث مع مدرب ليشارك مع الفريق

وأضاف جابر ان هناك عدد كبير من المعسكرات والمباريات لم يشارك بها مع المنتخب وأشار لاعب الزمالك ان المدربين ممن يقولون مهمة تدريب الفراعنة مدربين كبار ولا يمكن لأحد أن يفرض رأيه عليهم، بالإضافة إلى اننى لن اوافق ان يفعل هذا معى قائلا:" لو حد عمل معايا كده مش هوافق

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.