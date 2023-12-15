الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غياب

أبدى لاعب فريق العين، ايريك جورجنيتس، حسرته على غيابه عن مواجهة الوحدة المقررة غداً في «كلاسيكو أبوظبي» بسبب الإيقاف، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يأمل ألا يكون غيابه مؤثراً، وأن يحقق «الزعيم» الانتصار.

بنك

يمر اللاعب الأجنبي في النادي الكبير بمشكلة مالية مع أحد البنوك، ما تسبب في توقف إكمال إجراءات استخراج بعض الأوراق المهمة حتى الآن، وأكد اللاعب لـ«الإمارات اليوم» أن الأمور ستصل إلى النهاية السعيدة، خصوصاً أن ذلك لا يؤثر على أدائه في الملعب.

قرارات

استغرب مشجعون مدى تأثير حساب رياضي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات النادي الكبير بصورة واضحة، إذ إن كل ما ينشره الحساب من انتقادات لمستوى لاعبين يجد صدى، وتصدر على أثره قرارات داخلية.