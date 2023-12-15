الامارات | منصور بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية للرياضة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اجتماع المجلس، حيث اعتمد سموّه الخطة الاستراتيجية المحدّثة لعمل القطاع الرياضي للفترة 2024-2033، بحضور: مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومريم الحمادي.

وقال سموّه: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، اعتمدنا الخطة الاستراتيجية المحدّثة لمجلس دبي الرياضي ولعمل القطاع للفترة 2024-2033، لتتوافق مع الهدف الذي حددته دبي بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030، وخطة دبي الحضرية 2040 والتوجهات الحكومية لإمارة دبي، من حيث الأهداف الاستراتيجية وتطبيق الاستدامة في جميع نواحي العمل».

وأضاف سموّه: «الاستراتيجية المحدثة تركز أيضاً على مساهمة الرياضة في صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي السنوي لإمارة دبي، حيث وجهنا برفع مساهمة القطاع الخاص في تنظيم الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 90% من الفعاليات السنوية التي تصل إلى أكثر من 450 فعالية سنوياً». حضر الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس الأعضاء: سامي القمزي، وجمال المري، وموزة المري، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الموازنة المالية المعتمدة للقطاع الرياضي بدبي لعام 2024، وتشمل موازنات الأندية الحكومية وموازنات المبادرات والمشاريع التطويرية وتنظيم الفعاليات الرياضية السنوية المحلية والدولية، حيث ينظم المجلس فعاليات سنوية، كما يقوم بدعم فعاليات أخرى ويتعاون مع القطاع الخاص في تنظيم فعاليات محلية ودولية مختلفة.

كما اطلع مجلس الإدارة على سير العمل والاستعدادات لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس دبي الدولية للسكوتر الكهربائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تُقام فعالياتها في حي دبي للتصميم 16 الجاري، وماراثون دبي الذي سيتم تنظيمه في منطقة أم سقيم يوم 7 يناير 2024، وحفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي يوم 10 يناير 2024، ومؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي غلوب سوكر يوم 19 يناير، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية – فيفا التي ستقام في دبي للمرة الثانية، وذلك في حي دبي للتصميم خلال الفترة 15-25 فبراير المقبل، وبطولات أخرى عديدة.