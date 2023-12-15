الامارات | حكم مصري يكمل عامه الـ 26 على التوالي في «تحدي الحبتور» للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الحكم المصري أحمد نصر ارتباطه للعام 26 على التوالي، في إدارة مباريات تحدي الحبتور لتنس السيدات، التي اختتمت أخيراً على ملاعب «منتجع حبتور غراند» بشاطئ جميرا في دبي.

وقال نصر لـ«الإمارات اليوم»: «عملي في التربية الرياضية في دبي، كان وراء الحرص على إتقان مهارات جديدة، منها خوض دورات تحكيمية خاصة بالتنس، كان من ثمارها تمهيد الطريق أمام الانخراط تدريجياً ومنذ النسخة الأولى في إدارة مباريات (تحدي الحبتور) التي احتفلت هذا العام بنسختها ال 26».

وأضاف: «رغم تقاعدي قبل ثلاث سنوات، وعودتي إلى مصر، أحرص سنوياً على القدوم إلى دبي، والتواجد في هذه البطولة، التي تعد الأهم والأكبر ضمن سلسلة الـ(تحدي) على صعيد المنطقة من حيث الجوائز المالية، وقدمت على الدوام لاعبات واعدات نجحن من بوابتها في الانتقال إلى النجومية في عالم الكرة الصفراء للسيدات، من أبرزهن على سبيل الذكر أسطورة التنس الهندي سانيا ميرزا المقيمة في الإمارات، التي فازت في هذه البطولة عام 2010، قبل الانتقال إلى منافسات الزوجي التي حققت خلالها لقب بطولة ويمبلدون لعام 2015 ومن ثم أستراليا المفتوحة 2016، وسبقتها بالفوز بلقب بطولة (تنس دبي) للاعبات المحترفات في نسخة 2013».

وأشار نصر إلى الدور الريادي الذي تلعبه دبي، وبطولات التنس التي تقام على أرضها في تطوير التحكيم العالمي، وقال: «مثلت بطولة (تحدي الحبتور) الدولية على مدار أكثر من ربع قرن، ركيزة أساسية كأقدم بطولات التنس النسائي ضمن سلسلة (التحدي) في المنطقة، قبل أن تتكامل أدوارها مع (تنس دبي) للاعبات المحترفات، التي احتفلت هذا العام بنسختها الـ23، بمساهمات كبيرة في تطوير وصناعة العديد من الأسماء البارزة على صعيد الحكام، خصوصاً العرب منهم الذين يديرون حالياً كبرى البطولات العالمية، بحجم أستراليا المفتوحة، ورولان غاروس، وويمبلدون، وغيرها، كما أن العديد من الذين يشغلون حالياً مناصب رفيعة، سبق لهم أن استهلوا مسيرتهم من بطولات دبي».