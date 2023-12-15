الامارات | شباب الأهلي يُقلق بني ياس.. و«الملك» يضغط على خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم، الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات؛ إذ يلتقي حتا مع البطائح، والإمارات مع الجزيرة عند الساعة 16:45، فيما يستقبل بني ياس نظيره شباب الأهلي، ويستضيف الشارقة نظيره خورفكان في الساعة 19:30.

وتُستكمل غداً بقية المباريات، بلقاء الوصل مع اتحاد كلباء في زعبيل، ويواجه عجمان ضيفه النصر على استاد راشد بن سعيد، وتُختتم بمواجهة مرتقبة تجمع العين مع الوحدة على استاد هزاع بن زايد.

ويدخل شباب الأهلي مباراته مع بني ياس، وهو في وصافة دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوصل «المتصدر»، مع بقاء مباراة له أمام الشارقة مؤجلة من الجولة التاسعة ستقام في 20 الجاري. وسيعمل «فرسان دبي» على استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة من الفوز الذي حققه في المباراة الماضية على حساب فريق الإمارات بسباعية نظيفة، من أجل الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة؛ لتحقيق المزيد من الضغط على الوصل الذي بدوره سيقابل كلباء غداً.

ويسعى بني ياس إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مواجهتين أمام البطائح والجزيرة، واللتين خسر نتيجتيهما 1-2 و1-4 على التوالي، والاقتراب أكثر نحو منطقة الأمان في جدول الدوري؛ إذ يحتل السماوي حالياً المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويأمل الشارقة مواصلة صحوته على مستوى بطولة الدوري، والخروج بنقاط مباراته ضد خورفكان، للتقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب، بعدما بات تركيز الملك حالياً على البطولات المحلية، عقب توديع دوري أبطال آسيا من مرحلة المجموعات.

وعانى الشارقة كثيراً نتائجه على ملعبه والذي لم يتمكن سوى من جمع ثلاث نقاط فقط من الفوز على بني ياس بخماسية، وجمع 14 نقطة خارج ملعبه، ليصبح أكثر فرق الدوري حصداً للنقاط على ملاعب المنافسين.

ويبدو خورفكان في وضعية أفضل نسبياً، بعد الفوز الذي خرج به في الجولة الماضية أمام النصر والذي تغلب عليه 3-1 ليُحقق بذلك مدربهم الصربي نيبوشا أول انتصار له منذ أن تولى تدريب خورفكان.

وستكون مواجهة حتا مع البطائح «الحصان الأسود»، التي تُعد الأولى لهما في دوري المحترفين، فرصة مثالية لهما، لحصد النقاط الثلاث، خصوصاً أن مستوى الفريقين يبدو متقارباً، وإن اختلفت مكانة الفريقين في جدول المسابقة؛ إذ إن حتا لا يزال يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط، وفوزه سيجدد آماله في الهروب من شبح الهبوط، فيما تختلف دوافع البطائح، الذي يعيش أوقاتاً مثالية مع مدربه الروماني، رادوي، جعلته الحصان الأسود للمسابقة حتى الآن؛ إذ يحتل حالياً المركز السادس برصيد 15 نقطة، ولديه فرصة كبيرة لخطف المركز الخامس؛ إذا خسر العنابي من العين.

ويحاول الجزيرة استعادة بريقه من جديد حينما يحل ضيفاً على فريق الإمارات، فكلا الفريقين مرّ بانتكاسة كبيرة في الجولة الماضية، بخسارة الجزيرة من عجمان 1-5، وتوديعه منافسات كأس المحترفين أمام الوحدة بالخسارة 2-4، ما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب الهولندي فرانك دي بور، وتكليف المدرب المساعد بوب دي كليرك، بقيادة الفريق أمام فريق الإمارات الذي لم يعد لديه أي خيارات سوى تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين موقفه في جدول الدوري.

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