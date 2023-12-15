الامارات | أحمد بن محمد يشهد افتتاح الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، يوم أمس، افتتاح أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور الذي أقيم تحت رعاية سموّه، وحمل شعار «استدامة رياضة الصقور»، وذلك بحضور نغ سير ميانغ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومشاركة نخبة من المعنيين والمهتمين بالرياضات التراثية عموماً ورياضة الصقور على وجه الخصوص، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والمنظمات المعنية بقطاعات البيئة والرياضة والتراث. وحضر سموّه جانباً من أعمال الملتقى، الذي استضافته مكتبة محمد بن راشد في دبي.

والتقطت الصور التذكارية لسمو راعي الملتقى مع أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، كما التقطت لسموه الصور التذكارية مع الفائزين بالمراكز الأولى لكأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والفائزين بكأس اتحاد الإمارات للصقور، وكذلك مبادرة أفضل منتج.

وعلى هامش الملتقى، كرّم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ونغ سير ميانغ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وهم فريق جمعية القناص القطرية، وفريق اتحاد الإمارات للصقور، وفريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي في البحرين، كما تم تكريم الفائزين في كأس اتحاد الإمارات للصقور للفئات الثلاث، حيث توج في (فئة الشيوخ) كل من F3-S بالمركز الأول، والنيف بالمركز الثاني، فيما فاز F3 بالمركز الثالث، كما فاز بالمركز الأول في فئة العامة مفتوح سيف جمال الحريز، وفريق الفرسان بالمركز الثاني، وراشد سعيد المنصوري بالمركز الثالث، وفي فئة العامة ملاك توّج منصور أحمد الكندي بالمركز الأول، وخالد جمعة الهاملي بالمركز الثاني، وعبدالعزيز عبدالله الكندي بالمركز الثالث، إضافة إلى تكريم أفضل منتج ضمن المبادرات التي اعتمدها اتحاد الإمارات للصقور بشكل سنوي إذ توّج أحمد صغير الكتبي بالمركز الأول في مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور للأفراد، فيما فاز حمد أحمد الكندي بالمركز الثاني، وخلفان شافي المنصوري بالمركز الثالث، فيما توجت محمية مرغم بالمركز الأول ضمن مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور لمراكز الإكثار، وتوجت F3 بالمركز الثاني، ودبي فالكون سنتر بالمركز الثالث.

.أقيم على هامش الملتقى تكريم الفائزين بكأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والفائزين بكأس اتحاد الإمارات للصقور، ومبادرة أفضل منتج.