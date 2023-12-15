الامارات | صحراء ليوا تستضيف «تحدي باها أبوظبي» الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الأحد المقبل المرحلة الثانية من «تحدي باها أبوظبي» في صحراء ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO). ويقام التحدي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وعلى أربع مراحل، الأولى أقيمت في تلال سويحان، والثانية ستقام الأحد المقبل في ليوا، فيما ستقام المرحلتان الثالثة والرابعة أوائل عام 2024 قبل الموعد المرتقب لرالي أبوظبي الصحراوي.

وتقام المرحلة الثانية للتحدي بمشاركة 62 سيارة ودراجة نارية وكواد وباجيز، ويضم التحدي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي.