الامارات | البيلاروسية فازلينا تتوج بالذهب في الدوري العالمي للسباحة الفنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية، وسط مشاركة نخبة من بطلات العالم قدمن أقوى المستويات في اليوم الأول للبطولة التي يستضيفها «مجّمع حمدان الرياضي» بدبي، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبتنظيم أكاديمية «دبل دي» للسباحة، بمشاركة 160 سبّاحة من 14 دولة حول العالم.

وضمن منافسات الكبار للفئة العمرية المفتوحة، تألقت البيلاروسية فازلينا كوزير، ونالت الميدالية الذهبية في فئة الفردي الحر، وحلت ثانية ونالت الفضية أناستازيا ميلاشيفتيش من (أكاديمية أبوظبي سينسرو ريترو)، ثم الميدالية البرونزية والمركز الثالث للكازخستانية أناستازيا فورونكوفا. وضمن هذه الفئة للفرق الاستعراضية، حقق منتخب اليونان المركز الأول.

وأحرزت كازاخستان الثنائية في اليوم الأول ضمن فئة الفتيات الشابات، بعدما حققت ديانا جامانشالوفا المركز الأول في الفردي الحر، ثم فوز كازاخستان بالمركز الأول في الفرق الاستعراضية لهذه الفئة. وكسب منتخب بيلاروسيا المركز الأول في فئة الإيقاعي الفرقي للناشئات، بينما نالت الكازاخستانية بولينا ميرزلاكوفا المركز الأول في فئة الفردي الحر للناشئات. وعاد المركز الأول في فئة البراعم تحت 12 عاماً، إلى منتخب روسيا المركز الأول.

وقال مدير «مجّمع حمدان الرياضي»، عبدالله شهداد في تصريح صحافي: «جاءت انطلاقة منافسات البطولة وسط أجواء إيجابية ومستويات فنية مرتفعة للغاية، في ظل مشاركة نخبة من السباحات اللواتي سنتابعهن خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، إلى جانب عدد كبير من السباحات الواعدات في مختلف الفئات العمرية ممن سيكون لهن شأن كبير في هذه الرياضة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يرسخ جهود دبي الدائمة لاحتضان مختلف أنواع الألعاب الرياضية، وتطوير المواهب في جميع الفئات».