الامارات | نجم الشارقة بيريرا: لننسَ الماضي ولنفكر في المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق الشارقة، لوان بيريرا، إنه في كرة القدم لا يجب النظر إلى ما تحقق في الماضي من ألقاب، وإن من المهم دائماً التركيز على المستقبل، مؤكداً أن التتويج بأربعة ألقاب في الموسم الماضي كان بمثابة حدث تاريخي، ولكن في الوقت الحالي فإن عليهم التركيز بصورة أكبر من أجل تطوير الأداء، وحصد المزيد من الألقاب.

وقال في تصريحات لصحيفة «غلوبو» البرازيلية: «في الموسم الماضي كنا متميزين، وحصلنا على أربعة ألقاب، وبالتأكيد هذا جيد جداً، لأنه لم يسبق وأن تحقق في تاريخ النادي، لذلك كان الجميع سعداء للغاية، نحن اللاعبين والنادي والجماهير.. بالتأكيد، شيء سيظل خالداً في تاريخ النادي إلى الأبد». وأضاف: «نحن حالياً في بداية الموسم، نبحث عن المزيد من الألقاب، بالطبع سيكون موسماً صعباً، والأندية ستكون أكثر استعداداً، صحيح نحن أبطال حاليون في ثلاث بطولات، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد، ويجب علينا أن نلعب، علينا أن نتطور».

وبعد مرور 11 جولة لدى فريق الشارقة 17 نقطة في المركز الرابع، ويملك مباراة مؤجلة مع شباب الأهلي، وسيخوض اليوم مواجهة صعبة أمام خورفكان، على أن يقابل شباب الأهلي، الأربعاء المقبل، ويلتقي بفريق عجمان يوم 24، على أن يختتم العام بمواجهة شباب الأهلي على كأس السوبر.

وذكرت الصحيفة أن «موهبة لوان بيريرا تمت ملاحظتها منذ أن كان لاعباً في فئة الشباب في فريق أفاي البرازيلي، وأن موهبته هذه حلقت به عالياً من مدينة أريكيميس البرازيلية المعروفة بأرض (الرواد الشجعان) إلى مرحلة متقدمة جداً، لدرجة أنه سيتمكن قريباً من محاولة تحقيق أحد أكبر أحلام أي لاعب كرة قدم، وهو اللعب في كأس العالم». وأشارت الصحيفة إلى أن «بيريرا يلعب في صفوف الشارقة منذ 2020، وقد حصل أخيراً على جواز السفر الإماراتي».

وقال بيريرا: «وصلت إلى الإمارات منذ ثلاث سنوات، وقد وجدت الترحيب بي وبعائلتي بشكل جيد للغاية. في كرة القدم أنا أتطور، وفي كل عام أسجل المزيد من الأهداف، وأقدم المزيد من التمريرات الحاسمة، وأفوز بالألقاب، هذا العام حصلت على الجنسية وجواز السفر الإماراتي، وفي عام 2025 سأتمكن من اللعب للوطن».

لوان بيريرا:

. صحيح نحن أبطال حاليون في 3 بطولات لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد.

. حصلت على جواز السفر الإماراتي.. وفي عام 2025 سأتمكن من اللعب للوطن.