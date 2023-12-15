الأهلي واتحاد جدة.. صدام مونديالي بين الثأر وتكريس العقدة

ياسر رشاد - القاهرة - فصل جديد من لقاءات الأهلي في كأس العالم للأندية، سيكون هذه المرة أمام منافس عربي وهو اتحاد جدة السعودي، لذا تكتسب المباراة طابع تنافسي مثير بالنظر إلى حجم الجماهيرية ونتائج المواجهات المباشرة بينهما.

استاد الجوهرة المشعة سيكون شاهدًا عن الصدام المونديالي بين اتحاد جدة والأهلي والذي يندرج بين رحى الثأر وتكريس العقدة.

الثأر وتكريس العقدة

تشير نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين إلى تفوق واضح لنمور جدة بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد ولم يسبق للقلعة الحمراء رسم البهجة على وجوه جماهيره أمام اتحاد جدة.

لذا فإن الأهلي سيكون مطالب بالثأر من اتحاد جدة في الصدام المونديالي، من هزائمه السابقة بشكل عام وبآخر خاض لخسارته أمام نمور جدة قبل 18 عاما في نفس المسابقة بهدف سجله محمد نور.

وتتطلع جماهير الأهلي للثأر من اتحاد جدة، كعادة المارد الأحمر على المستوى الأفريقي، إذ لم يترك ثأره من منافسيه وعلى رأسهم صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي.

في المقابل يستهدف اتحاد جدة مواصلة انتصاراته وتكريس العقدة أمام الأهلي من أجل حجز بطاقة نصف النهائي وتحقيق إنجاز قياسي في مشاركته الثانية بكأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي واتحاد جدة، مساء الجمعة عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة، على استاد الجوهرة المشعة، لحساب منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما تأتي مشاركة اتحاد جدة كونه بطل الدوري السعودي وممثل بلاده مستضيفة كأس العالم للأندية في نسخته الحالية.

وكان اتحاد جدة قد فاز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، يوم الثلاثاء الماضي.