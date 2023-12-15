موعد قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، بعد نهاية منافسات المجموعات.

وأسدل الستار على منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، مساء الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، حيث حسمت 8 أندية تأهلها بشكل مباشر.

وضمنت 8 أندية التأهل المباشر إلى الدوري الأوروبي وهم أصحاب الصدارة، بينما الفرق التي حصدت الوصافة سيخوضون مباريات الملحق.

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ومن المقرر أن يلعب وصيف كل مجموعة من الدوري الأوروبي مع الفرق التي هبطت من دوري أبطال أوروبا.

المتأهلون بشكل رسمي إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي

1- ليفربول

2 وست هام

3- برايتون

4- باير ليفركوزن

5- أتالانتا

6- فياريال

7- سلافيا براج

8- رينجرز.

بينما يلعب في الملحق كلا من : فاينورد، لانس، جالطة سراي، سبورتينج براجا، بنفيكا، يونج بويز، ميلان، شاختار، فرايبورج سبارتا براج، سبورتينج لشبونة، تولوز، ستاد رين، مارسيليا، روما، كارباغ”.

موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يتم إجراء مراسم قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي يوم 23 فبراير 2024 المقبل، حيث لا يسمح بمواجهة فريقين من نفس البلد.

ويلعب متصدر المجموعة مباراة الاياب على أرضه، وستقام مباريات ذهاب دور الـ16 يوم 7 مارس، والاياب يوم 14 من الشهر.