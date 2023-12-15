موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.. روما يترقب

حسمت 8 أندية مقاعدها بشكل مباشر في دور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024، بعد انتهاء دور المجموعات.

وتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، الأندية التي احتلت صدارة مجموعاتها في البطولة، بينما تأهلت الأندية صاحبة الوصافة لخوض الملحق.

وحجز: وست هام يونايتد الإنجليزي – برايتون الإنجليزي – رينجرز الأسكتلندي – أتالانتا الإيطالي – ليفربول الإنجليزي – فياريال الإسباني – سلافيا براج التشيكي – ليفركوزن الألماني، مقعدها بشكل مباشر.

بينما تترقب أندية: فرايبورج الألماني – أولمبيك مارسيليا الفرنسي – سبارتا براج – سبورتنج لشبونة – تولوز – رين – روما – قره باغ خوض مباريات الملحق ضد الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا وهم جالاتا سراي – لانس – براجا – بنفيكا – فيينوورد – ميلان – يونج بويز – شاختار.

اقرأ أيضًا: موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتصنيف الأندية المشاركة

موعد قرعة ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام قرعة ملحق دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، لتحديد الثمانى مقاعد المتبقية في البطولة الأوروبية، في تمام العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل.

وستقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في سويسرا