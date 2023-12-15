ترتيب هدافي الدوري الأوروبي 2023-2024 بعد نهاية المجموعات.. اعرف موقف صلاح

ظهر الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في قائمة هدافي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024، بعد انتهاء دور المجموعات مساء أمس الخميس.

ونجح ليفربول بقيادة محمد صلاح في حجز مقعد مباشر إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل صدارة مجموعته الخامسة برصيد 12 نقطة.

وسجل الفرعون محمد صلاح 3 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي حتى الآن، بفارق 3 أهداف عن الصدارة وجواو بيدرو لاعب برايتون الإنجليزي صاحب الـ 6 أهداف.

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ترتيب هدافي الدوري الأوروبي 2023-2024

1- جواو بيدرو – برايتون الإنجليزي – 6 أهداف

2- أوباميانج – مارسيليا الفرنسي – 5

2- فوتيس يوانيديس – باناثينايكوس اليوناني – 5

3- فينسينزو جريفو – فرايبوج الألماني – 4

3- ثيس دالينجا – تولوز الفرنسي – 4

3- روميلو لوكاكو – روما الإيطالي – 4

3- إيريكسن – مولده – 4

3- لويس موريل – أتالانتا – 4

4- محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي – 3

4- دييجو جوتا – ليفربول – 3

4- أيوب الكعبي – أولمبياكوس اليوناني – 3

ونجحت أندية وست هام يونايتد الإنجليزي – برايتون الإنجليزي – رينجرز الأسكتلندي – أتالانتا الإيطالي – ليفربول الإنجليزي – فياريال الإسباني – سلافيا براج التشيكي – ليفركوزن الألماني، في حسم مقعدها بشكل مباشر.