قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2023-2024.. على رأسهم ليفربول

أسدل الستار مساء اليوم الخميس، على منافسات دور مجموعات النسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024، لتتحدد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

وجاء ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، على رأس الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

المتأهلون إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي كل من..

وست هام يونايتد الإنجليزي

برايتون الإنجليزي

رينجرز الأسكتلندي

أتالانتا الإيطالي

ليفربول الإنجليزي

فياريال الإسباني

سلافيا براج التشيكي

ليفركوزن الألماني.

وهي الأندية التي حسمت المركز الأول لصالحه في بطولة الدوري الأوروبي في المجموعات الثمانية.

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بينما تأهلت الأندية صاحبة المركز الثاني لخوض الملحق المؤهل إلى دور الـ 16، وهم: فرايبورج الألماني – أولمبيك مارسيليا الفرنسي – سبارتا براج – سبورتنج لشبونة – تولوز – رين – روما – قره

وتترقب الأندية أصحاب المركز الثاني في الدوري الأوروبي، تحديد منافسها من الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا، أصحاب المركز الثالث، وهم: جالاتا سراي – لانس – براجا – بنفيكا – فيينوورد – ميلان – يونج بويز – شاختار.