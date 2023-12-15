فوارق رقمية في قمة الاهلي والاتحاد السعودي بـ كأس العالم للأندية

يستعد النادي الاهلي لخوض ضربة البداية في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، وصدام ناري ضد الاتحاد السعودي.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي.

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فوارق رقمية بين الاهلي واتحاد جدة

ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الأرقام والإحصائيات حول العالم، توجد عدة فوارق رقمية بين الاهلي والاتحاد السعودي في الديربي العربي المرتقب.

القيمة السوقية

تميل كفة القيمة السوقية إلى نادي الاتحاد السعودي، الذي تبلغ قيمته 114.34 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الأهلي 30.45 مليون يورو.

معدل الأعمار

يبلغ معدل أعمار الاهلي 26.6 عامًا، مقابل 27.7 عامًا في نادي الاتحاد.

اللاعبون الدوليون

يمتلك الاتحاد في صفوف 12 لاعبًا دوليًا، مقابل 15 في صفوف الاهلي

اللاعبون الأجانب

يضم الاهلي 6 لاعبين أجانب بين صفوفه، مقابل 10 لاعبين في قائمة الاتحاد