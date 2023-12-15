معتمد جمال يكشف سبب عدم مشاركة شيكابالا أساسيا ضد المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث معتمد جمال المدير الفني للزمالك عن الهزيمة من المصري البورسعيدي اليوم، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالف الفريق.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "التوفيق لم يحالف الزمالك اليوم وكان الفريق أفضل في أول 20 دقيقة، بعدها تراجعت الناحية البدنية، والهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط تسبب في إحباط اللاعبين".

وأضاف: "المنافس لعب على المساحات الموجودة في الزمالك، وحاولنا في الشوط الثاني أن نعود للقاء ولكن غياب التوفيق منع هذا، وشيكابالا لم يشارك أساسي اليوم بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة وأنه شارك في أكثر من لقاء أساسياً".

وتابع: "سيد عبد الله نيمار لم يكن جيداً في الناحية الدفاعية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعياً، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة".

وواصل: "كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة ضد فريق كبير بحجم المصري، لم أفضل المجازفة مبكراً في المباراة بإجراء تغييرات هجومية على حساب الشق الدفاعي".

واختتم معتمد جمال: "لدينا مباراتين، ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا في الدوري، وسنرى بعدها احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد".

وخسر الزمالك من المصري البورسعيدي بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.