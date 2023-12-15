مدرب المصري العام: كان يمكننا الفوز بثلاثية وهذا سبب غياب علي ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري البورسعيدي أنه كان يستطيع الفوز على الزمالك بثلاثية، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وقال عبد الكريم خلال تصريحاته تليفزيون على قناة أون تايم سبورتس 1: "ثلاث نقاط مهمين جدا ضد فريق كبير مثل الزمالك الذي كان يلعب جيدا في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "درسنا الزمالك جيدا وأشكر اللاعبين على الأداء وتنفيذ كل المطلوب، وكان يمكننا الفوز بهدفين أو ثلاثة أهداف ولكنني أبارك لجميع اللاعبين".

وتابع: "علي ماهر يحصل على دورة تدريبية وكان سيحضر اليوم لكنه تأخر بسبب مشكلة في ظروف الطيران".

واختتم عبد الكريم: "لكنه كان يتحدث معنا دائما أثناء فترة الراحة في المحاضرات الخاصة، ولم يحصل على قسط كاف من النوم خلال الأيام الأخيرة، هذا الفوز من أجله".

وانتصر المصري البورسعيدي على الزمالك بهدف نظيف دون رد، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.