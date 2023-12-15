"تعيين حكام دوليين".. بيان غاضب من سيراميكا كليوباترا بعد مباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا رسميا يعترض فيه على الحكام في مباراة الفريق ضد فيوتشر، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ونص البيان على: "يعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه للأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم السيد منير، خلال لقاء الفريق مع نادي مودرن فيوتشر، ما أسفر عن عدم احتساب ركلتي جزاء لنادي سيراميكا كليوباترا، بشهادة رموز وخبراء التحكيم، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص".

وتابع: "وإذ يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء التحكيمي المؤسف، فإنه يطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تكررت على مدار تسع جولات من مسابقة الدوري، رغم تطبيق تقنية الفيديو التي يفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول".

واختتم البيان: "وإذ يؤكد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن احترامه الكامل لكل عناصر المنظومة، فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو".