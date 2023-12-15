فانتازي.. كيف تخطط للجولة ١٨ وغياب لاعبي أفريقيا وآسيا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسلط كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الضوء على الانتقالات التي سيضطر معظم مدربي فانتازي القيام بها في الجولات المقبلة.

ويجب على المدربين في فانتازي الدوري الإنجليزي أن يأخذوا في الاعتبار غياب السيتي عن الجولة الثامنة عشر، وبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى كأس آسيا في شهر يناير المقبل.

ومشاركة مانشستر سيتي في بطولة العالم للأندية الأسبوع المقبل تعني أن إيرلينج هالاند، اللاعب الأكثر امتلاكا في فانتازي لن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوع 18.

وينطبق الشيء نفسه على زملائه في الفريق إيدرسون، وكايل ووكر، وجوليان ألفاريز، وهم أيضًا من بين اللاعبين الخمسة الأكثر امتلاكًا في مراكزهم.

وفي الوقت نفسه، سيكون لكأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا تأثير كبير على خط وسط مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتغيب محمد صلاح لاعب ليفربول، وسون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير، وهما اللاعبان الأكثر تسجيلًا في فانتازي بمراكزهم، عن المباريات المحلية في الأسبوع 21-24،لتواجدهم مع منتخباتهم الوطنية.

وسيشارك أيضًا في كأس آسيا لاعب برايتون كاورو ميتوما، وهوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون، حيث يمتلكهم 22% و12% من مدربي فانتازي على التوالي.

وبشكل أساسي، أصبح لدى المديرين الفنيين في فانتازي الآن أربع انتقالات مجانية خلال الأسابيع الخمسة المقبلة للتحضير لرحيل صلاح وسون هيونج مين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصابة هالاند في القدم وغيابه عن الجولة 18 من الممكن أن تستلزم انتقالين لبيعه ثم إعادته مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث قام أكثر من 500 ألف مدرب ببيع هالاند بالفعل قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الجمعة.

وعندما يتم الجمع بين هذه العوامل، فإن ذلك يؤكد أهمية قيام مدربي فانتازي بوضع خطط طويلة المدى والتأكد من أنهم لا يهدرون الانتقالات على اللاعبين الجيدين خلال فترة قصيرة المدى.

ومن خلال تقييم جداول مباريات الأندية، يمكن للمدربين استهداف أفضل اللاعبين لإحضارهم لبعض من الجولات المقبلة.

بورنموث: من الجولة 17 إلى 19

المباريات مع لوتون تاون ونوتنجهام فورست وفولهام في الأسابيع الثلاثة المقبلة جعلت دومينيك سولانكي لاعب بورنموث (6.6 مليون جنيه إسترليني) من أههم بدلاء هالاند.

وحصل مهاجم بورنموث على 427 ألف مالكًا جديدًا، بعد تسجيله أربعة أهداف في آخر خمس مباريات له.

ويقدم ماركوس سينيسي (4.4 مليون جنيه إسترليني) أيضًا قيمة كبيرة مقابل سعره المنخفض، حيث سجل هدفين وحقق ثلاث شباك نظيفة في سلسلة مباريات فريقه الحالية التي لم يهزم فيها آخر خمس مواجهات.

نيوكاسل: من الجولة 17 إلى 19

على الرغم من إيقافه في الجولة السادسة عشر لمدة أسبوع، فإن جدول المباريات اللاحق لكيران تريبير، يشير إلى أنه يجب على مالكيه النظر إلية كلاعب مفيد على المدى البعيد.

ويخوض فريق إدي هاو ثلاث مباريات صعبة من الجولة 20-22، لكن بعد ذلك يصبح جدولهم "سهل" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

توتنهام: من الجولة 17 إلى 32

برز بيدرو بورو (5.4 مليون جنيه إسترليني) باعتباره المدافع الأفضل للجولة السابعة عشر المقبلة، حيث تم شرائه من قبل أكثر من 300 ألف مدرب فانتازي.

وكان الإسباني أيضًا أحد أكثر المدافعين ثباتًا في 2023/24، حيث قدم إما ارتدادات دفاعية أو هجومية في 10 من أصل 15 مباراة له.

وجدول مباريات توتنهام الجيد طويل المدى يعني أن بورو يمكنه البقاء في فرق الفانتازي لأشهر مقبلة.

ويمكن أن يكون ريتشارليسون (6.6 مليون جنيه إسترليني) خيارًا مفيدًا كبديل مؤقت لسون إذا استمر في مركز المهاجم، على الرغم من أن جيمس ماديسون سيكون اللاعب الأفضل في الفريق مرة أخرى عندما يعود من الإصابة.

تشيلسي: من الجولة 18 إلى 24

قد يكون لدى فريق ماوريسيو بوتشيتينو المباريات لكن افتقارهم إلى المستوى يحد من الخيارات أمام كول بالمر (5.5 مليون جنيه إسترليني) في الوقت الحالي.

بلغ متوسط لاعب خط الوسط 5.5 نقطة في المباراة الواحدة منذ ظهوره لأول مرة في Gameweek 7، وذلك بفضل خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

سبعة من الفرق التي ستواجهه تشيلسي في الثمان جولات المقبلة لم يسجلوا أكثر من هدفين، وهو ما يبرز لاعبين مثل، مالو جوستو (4.1 مليون جنيه إسترليني) وكريستوفر نكونكو (7.3 مليون جنيه إسترليني) إلى المنافسة بمجرد أن يصبحوا جاهزين تمامًا.

أستون فيلا: من الجولة 18 إلى 30

إذا لم تكن تمتلك أولي واتكينز (8.5 مليون جنيه إسترليني)، فهذا هو الوقت المناسب للحصول عليه إلى جانب هالاند، فمن الممكن أن يكون عنصرًا أساسيًا عندما يغادر صلاح وسون للقيام بالمهام الدولية.

وفي الدفاع، يقدم إميليانو مارتينيز (5 مليون جنيه إسترليني)، وباو توريس (4.7 مليون جنيه إسترليني) ودييجو كارلوس (4.4 مليون جنيه إسترليني) خيارات جيدة في فانتازي خلال الفترة المقبلة.

ويوفر ليون بيلي (5.5 مليون جنيه إسترليني) ودوجلاس لويز (5.6 مليون جنيه إسترليني) خيارات إضافية في خط الوسط الذي تقل قيمته عن 6 مليون جنيه إسترليني.

أرسنال: من الجولة 19 إلى 22

يعزز جدول مباريات أرسنال بدءً من الجولة التاسعة عشر جاذبية أفضل لاعبيهم خلال تلك الفترة.

وفي حين أن بوكايو ساكا (9 مليون جنيه إسترليني) مملوك بالفعل من قبل 58 في المائة من المدربين، فإن مارتن أوديجارد (8.3 مليون جنيه إسترليني) يمكن أن يثبت أنه بديل مفيد لصلاح أو سون ضد وست هام يونايتد وفولهام وكريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

ويعد ويليام ساليبا (5.5 مليون جنيه إسترليني) هو المدافع الأكثر أمانًا لفريق ميكيل أرتيتا، بينما يتمتع أولكسندر زينتشينكو (5.2 مليون جنيه إسترليني) بميزة أكبر من حيث المساهمة بالأهداف.

مانشستر سيتي: من الجولة 19 إلى 27

يُظهر جدول المباريات المقبل الرائع لأبطال الدوري سبب اندفاع بائعي هالاند إليه، حيث يضعون خطة لإعادة شرائه بعد كأس العالم للأندية.

ويمكن أن يدخل فيل فودين (7.6 مليون جنيه إسترليني) وجيريمي دوكو (6.7 مليون جنيه إسترليني) في المنافسة كبديلين لصلاح أو سون على المدى القصير.

برايتون: من الجولة 21 إلى 28

يجب على مدربي فانتازي مراقبة فريق الطيور بحثًا عن أفضل لاعبيهم في الفترة المقبلة، قبل جدول مبارياتهم الجيدة بدءً من الجولة 21 في الدوري الإنجليزي.

ونظرًا لأن فريق روبرتو دي زيربي لم يحافظ على شباكه نظيفة حتى الآن، فيجب أن يتركز الاهتمام على الهجوم في الوقت الحالي.

ويجب أن يظل الجناح سيمون أدينجرا (5 مليون جنيه إسترليني) اختيارًا آمنًا في غياب ميتوما المقبل، بينما يمكن أن يكون جواو بيدرو (5.4 مليون جنيه إسترليني) مهاجمًا أيضا مفيدًا.