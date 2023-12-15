موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2023، اليوم الجمعة، بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الجولة الثانية من البطولة.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد جدة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وتنقل المباراة على قناة SSC السعودية.

وتأهل اتحاد جدة إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز على أوكلاند سيتي في الدوري الأول بنتيجة 3-0.

ويخوض النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - على معلول - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود كهربا - بيرسي تاو - أنتوني موديست