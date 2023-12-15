تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول

خط الوسط، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم، بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات

وتأهل اتحاد جدة السعودي إلى الدور الثاني من البطولة، عقب الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2033، بمشاركة 7 أندية، الأهلي، الاتحاد مانشستر سيتي، أوكلاند سيتي، ليون، أوراوا، فلومينينسي.