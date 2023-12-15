شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ثابت البطل يفوز على فقوسة 2/1 ويصعد لنهائي كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين المدير الفنى فى التأهل إلى نهائي برنامج كابيتانو، بعد التغلب على فريق مدحت فقوسة بقيادة عبد الستار صبرى بهدفين مقابل هدف ،ليكون إجمالي نتيجة الذهاب والعودة 3/2 .

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى قبل نهائي المنافسات.

وانهار لاعبو فريق فقوسة من البكاء حزنا على الاخفاق فى الصعود للنهائي والمتافسة على كأس لقب كابيتانو لهذا الموسم.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.