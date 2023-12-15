شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ثابت البطل يفوز على فقوسة 2/1 ويصعد لنهائي كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر
كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى قبل نهائي المنافسات.
وانهار لاعبو فريق فقوسة من البكاء حزنا على الاخفاق فى الصعود للنهائي والمتافسة على كأس لقب كابيتانو لهذا الموسم.
وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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