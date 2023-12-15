شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: واجهنا أخطاء تحكيمية بالجملة ولا توجد عروض لمحمد شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوى المدير الرياضى لفريق سيراميكا، أن الفريق يواجه أخطاء تحكيمة بالجملة فى مبارياته وخاصة مباراة مودرن فيوتشر، بعد التعادل بهدف لمثله، فى إطار الجولة التاسعة من دورى Nile.

وقال معتز البطاوى فى مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "واجهنا أخطاء تحكيمية بالجملة فى مباراة فيوتشر، والحكم السيد منير له سابقات كثيرة وتم وقفه أكثر من مرة بسبب الأخطاء".

وعن التدعيمات، قال معتز البطاوى: "كل تركيزنا حاليا على بطولة السوبر المحلى لتحقيق نتائج جيدة وعندما نعود سنفتح ملف تدعيمات يناير المقبل، وفى حال كان هناك احتياج لمهاجم بكل تأكيد سنفكر فى صلاح محسن بعد الموسم المميز الذى قدمه معنا".

وأضاف: "أحمد القندوسى يواصل التأهيل من الإصابة وننتظر عودته بفارغ الصبر لأنه مؤثر معنا ونحتاج له فى المباريات المقبلة".

وعن محمد شكرى، قال معتز البطاوى: "محمد شكرى لم يتلق أى عرض من أى نادى حتى الآن وهو مركز حاليا مع سيراميكا ".