شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. عمر جابر: اتمنى انضمام عبد المنعم وديانج للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
قال عمر جابر خلال ظهوره فى برنامج كابيتانو مصر عندما عدت من الاحتراف الزمالك لم يقدم عرض فانضممت إلى صفوف بيراميدز ،وعندما سنحت الفرصة للرجوع إلى الزمالك لم افكر ثانية واحدة ووافقت على الفور
وأشار لاعب الزمالك ان اللاعب اذا كان منتمى لنادى وهو صغير ويحبه فلن يتركه للانضمام إلى نادى اخر الا ان الظروف المحيطة والخاصة بكل لاعب تختلف من شخص لآخر
وكشف جابر عن امنيته انضمام ثنائي الاهلى محمد عبد المنعم و اليو ديانج إلى صفوف الزمالك
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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