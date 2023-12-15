شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. عمر جابر: اتمنى انضمام عبد المنعم وديانج للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر جابر لاعب فريق الزمالك عن كواليس انتقاله إلى بيراميدز بعد العودة من الاحتراف ثم العودة لبيته الزمالك مرة أخرى

قال عمر جابر خلال ظهوره فى برنامج كابيتانو مصر عندما عدت من الاحتراف الزمالك لم يقدم عرض فانضممت إلى صفوف بيراميدز ،وعندما سنحت الفرصة للرجوع إلى الزمالك لم افكر ثانية واحدة ووافقت على الفور

وأشار لاعب الزمالك ان اللاعب اذا كان منتمى لنادى وهو صغير ويحبه فلن يتركه للانضمام إلى نادى اخر الا ان الظروف المحيطة والخاصة بكل لاعب تختلف من شخص لآخر

وكشف جابر عن امنيته انضمام ثنائي الاهلى محمد عبد المنعم و اليو ديانج إلى صفوف الزمالك

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.