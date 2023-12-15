شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: مروان حمدى لن يشارك مع المصرى وعودته غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على ماهر المدير الفني لفريق المصري سبب عدم قيادته للفريق اليوم أمام الزمالك فى الجولة التاسعة من بطولة دورى nile

وقال ماهر فر تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم الذى يذاع على قناة اون سبورت انه يتواجد بالمغرب لحضور الدورة التدريبية برو بترشيح من الاتحاد الأفريقي حيث كان يتم متابعته من جانبهم وقت كان مدير فنى لفريق فيوتشر وكذلك بعد حصوله على الرخصة A

وعن الفوز على الزمالك قال ماهر ان المصرى يستعد للمباراة طوال الاسبوع فالزمالك فريق كبير ولديه لاعبين مميزين مثل زيزو وشيكابالا، واوباما الا اننا نعرف طريقة لعبهم وكل شئ كنت مرتب له قبل السفر.

والمواجهات السابقة كنت اقدم مستوى عالمى ولكن كان بينقصنا التوفيق ، إلا أن مباراة اليوم وفقنا الله وفرحنا الجمهور

وتحدث على ماهر عن مصير مروان حمدى لاعب الفريق والذى تم استبعاده من تدريبات المصرى بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع علر خلفية سلوكه تجاه جماهير بورسعيد، فقال المدير الفنى:" مروان حمدى مش هرجعوا هو قيمة مالية لازم نستفاد منها لكن لن يعود للفريق هيكون صعب ،وعودته غير مقبولة "

كان مجلس إدارة النادى المصرى اشترط ألا يقل عرض بيع مروان حمدى مهاجم الفريق فى يناير المقبل عن 23 مليون جنيه، خاصة أن اللاعب انضم إلى المصرى الموسم الماضى بنفس القيمة المادية قادماً من الزمالك.