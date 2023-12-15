شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب منع عمر جابر لزوجته من حضور المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر جابر لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى ان ابنه زملكاوى جدا، ويحب الزمالك لدرجة كبيرة حتى خلال تواجده بين فريق بيراميدز كان ابنه يشجع الزمالك

وكشف جابر خلال ظهوره فى برنامج كابيتانو الذى يذاع على قناة اون سبورت عن موقف كوميدى بينه وبين زوجته جعله يرفض حضورها المباريات،فقال ان زوجته حضرت إحدى المباريات التى يشارك بها ولكن شهدت المباراة نزول الجماهير للملعب فقال لها :" التليفزيون حلو " اشارة منه الى متابعتها للمباريات من المنزل وليس من الملعب.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.