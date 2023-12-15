شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهنئ على ماهر بترشيحه لحصول على رخصة التدريب الدولية "برو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة النادي المصري، علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، بترشيحه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " للحصول على رخصة التدريب الدولية " برو " وذلك من خلال الدورة التدريبية المقامة بالمملكة المغربية حاليًا ، كأول مدرب مصري يحصل على تلك الرخصة التي تُعد الأولى على مستوى العالم.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

من جانبه، عبر الجزائرى غيلاسى قناوى لاعب وسط نادى المصرى البورسعيدى، سعادته بعد الهدف الذى سجله فى الزمالك وقاد فريقه لتحقيق الفوز فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس فى بطولة الدورى.

وقال غيلاسى قناوى فى مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد لله على الهدف ومركز حاليا مع المصرى لتقديم أفضل ما لدى وإثبات نفسى ومساعدة الفريق للتقدم فى الجدول".

وأضاف لاعب المصرى: "تواصلت مع أحمد القندوسى قبل انتقالي للمصري البورسعيدى لأخذ رأيه فى الدورى والأجواء هنا، وأنا على تواصل دائم مع القندوسى".

وتابع غيلاسى قناوى: "عقدي مستمر لمدة 3 مواسم مع المصرى ولا أشغل نفسي بالعروض، وكل تركيزى حاليا فى مساعدة الفريق على تحقيق مركز متقدم فى الدورى، وتشبيهي بأشرف بن شرقي شرف كبير ليا بكل تأكيد".

أعلنت رابطة الأندية المحترفة حصول الجزائرى غيلاس قناوى لاعب المصرى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك،بعد تسجيله هدف فوز الفريق البورسعيدى في شباك القلعة البيضاء بالدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وخطف غيلاس قناوى الأنظار بفضل لمساته السحرية في مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فضل عن تألقه اللافت للنظر والذى خطف به البساط من تحت أقدام نجوم كبار في الملعب استحق عليها التتويج بجائزة رجل المباراة.

وخسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى" في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.