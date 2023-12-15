شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المستحقات وعقوبات مالية جديدة فى البنك الأهلى عقب الهزيمة الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى وقف مستحقات اللاعبين وتوقيع غرامات مالية جديدة وذلك بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

وكان تعرض فريق البنك الاهلى للهزيمة أمام الجونة بنتيجة 3/2 ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والتي أقيمت على ستاد المقاولون العرب.

وشهدت المباراة إثارة وندية من الفريقين حيث تقدم حسام غانم للجونة في الدقيقة 46 ثم تعادل جريندو للبنك الأهلي في الدقيقة 58 قبل أن يضيف كريم بامبو الهدف الثاني للبنك ثم عاد الجونة للمباراة بتسجيل هدفين مُتتاليين عن طريق حسام غانم في الدقيقتين 62 و64.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره بلدية المحلة على ستاد المحلة ضمن الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث تقام المباراة يوم 25 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط حيث تعرض للهزيمة في 8 مباريات وحقق الفوز في مباراة واحدة ولم يتمكن من التعادل في اى مباراة حتى الان.