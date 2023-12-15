شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيترو أتلتيكو: الأهلى أهم المرشحين للفوز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، أنه سعيد بصدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن، والأهلي هو أكبر فرق أفريقيا والمرشح الأول لتحقيق البطولة بجانب صن داونز والترجي والوداد.

وقال سانتوس في فيديو لبرنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي أكبر أندية أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب وأتمنى مواجهته خلال البطولة لأننا أفضل مواجهة الفريق الأفضل دائما".

وأضاف مدرب بيترو أتلتيكو: "البطولة قد تحدث فيها بعض المفاجآت، وقد يصل بيراميدز أو سيمبا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وكل شيء وارد في كرة القدم، وسعيد بالأداء الذي نقدمه".

وعن العروض، قال ألكسندر سانتوس:" عقدي ممتدة لنهاية الموسم مع بيترو اتلتيكو وأترك العروض لوكيلي للتحدث فيها، ولكن انا مركز مع فريقي واتطلع للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".