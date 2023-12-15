شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد النني: ابني غير مصاب في ركبته وتعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكابتن ناصر النني والد محمد النني، أن نجله غير مصاب في ركبته ولكن مجرد شد خفيف في العضلة الخلفية، مطمئنا الجمهور على حالته قائلا: "محمد بخير وهو عنده شد وإجهاد من الماتش ولكن هو نزل التمرين، والشد العضلي عشان بقاله فترة مش بيشارك في المباريات".

وكشف ناصر النني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، عن أن محمد النني يؤسس لنادي في انجلترا وعمل أكاديمية النني لتعليم النشء ويجهز فريق يدخل به درجة في انجلترا، مؤكدا أن محمد لديه طموح كبير ومجتهد في انجلترا.

وعن مستقبله بعد انهاء مسيرته الكروية، قال: "أي لاعب كرة بعد الاعتزال بينشق لطريق إداري أو تدريبي وكل لاعب بيبقى حاطط برنامج أمامه ومحمد زملاءه مشرفينا في الخارج"، موضحا أن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يساعد أي فريق جديد يكون نفسه في الدرجة الرابعة أو الثالثة حتى يؤسس نادي ثم يشتغلوا بعد ذلك على الاعلانات.