شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023 في دوري nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم ، الجمعة، الموافق 15 / 12 / 2023 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) حيث يلتقي الداخلية مع سموحة، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب وفاركو مع زد.

فى المباراة الأولى، يلعب الداخلية مع سموحة في الرابعة عصراً بإستاد السلام وسيكون اللقاء قوي لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

خاض فريق الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، 8 مباريات في بطولة الدوري حتى الأن حصد خلالها 6 نقاط وفاز في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وسجل لاعبيه ، 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

أما سموحة الذي يقوده أحمد سامي فقد جمع 12 نقطة من 8 مباريات خاضها في المسابقة المحلية ، وحقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين ، وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

في المباراة الثانية ، يستضيف طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب في السادسة مساءً بإستاد جهاز الرياضة العسكري ، ويتطلع الفريقين لحصد النقاط الثلاثة .

فريق الطلائع الذي يتولى تدريبه عبد الحميد بسيوني خاض 8 مباريات هذا الموسم حصد خلالها 14 نقطة بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف ، ويرغب الطلائع في مواصلة العروض القوية هذا الموسم من خلال الفوز على المقاولون المُتعثّر هذا الموسم .

وتبدو الأمورمختلفة تماماً في المقاولون العرب الذي يُعاني هذا الموسم من سوء النتائج الأمر الذي تسبب في رحيل شوقي غريب وتعيين طلعت محرم بدلاً منه ، وخاض ذئاب الجبل هذا الموسم 8 مباريات جمع خلالهم 4 نقاط فقط من التعادل في 4 مباريات وخسارة مثلهم ولم يعرف المقاولون طعم الفوز هذا الموسم ، وسجل المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكه 14 هدف.

في المباراة الثالثة ، يستضيف فاركو ، نظيره زد في السادسة مساءً بإستاد برج العرب ، وتُعد مباراة اليوم صراع بين "القمة والقاع" ففريق زد الذي يقوده مجدي عبد العاطي خاض 7 مباريات حصد خلالها 13 نقطة بالفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة هذا الموسم وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

وبالنسبة لفريق فاركو الذي يقوده خالد جلال فيعاني هذا الموسم ، حيث خاض 8 مباريات جمع خلالها 5 نقاط فقط من خلال الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين وخسارة 5 مباريات ، وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدف.

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