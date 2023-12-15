شكرا لقرائتكم خبر عن يزيد الرشيد: فتح استاد مباراة الأهلى واتحاد جدة بمونديال الأندية قبلها بـ4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يزيد الرشيد عضو اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية عن بعض التعليمات الواجب اتباعها للجمهور الراغب فى حضور مباراة الأهلى واتحاد جدة المقرر لها الجمعة.

قال الرشيد فى تصريحات لاون تايم سبورت إن التطبيق الذى تم الإعلان عنه تجربة استثنائية للجماهير لذلك أنصح الجميع بتحميل التذكرة الخاصة بحضور المباراة، وكذلك التطبيق الذى لن يسمح بالحضور إلا بعد تحميله.

وأضاف عضو اللجنة المنظمة أن الاستاد سيتم فتحه قبل المباراة بأربعة ساعات، تجنبًا للتكدس الجماهيرى والزحام خلال دخول الجماهير.

يلتقي فريق الأهلي المصري مع فريق اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فوز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي.

مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 15 ديسمبر.