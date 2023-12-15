يوروبا ليغ: فياريال وسلافيا براغ إلى ثمن النهائي وروما إلى الملحق

الرياص - اسماء السيد - روما: تأهل فياريال الاسباني وسلافيا براغ التشيكي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه رين الفرنسي 3 2، والثاني على سيرفيت السويسري 4 0 الخميس في الجولة السادسة الأخيرة ضمن دور المجموعات، فيما سيخوض روما الإيطالي المُلحق.

وارتفع عدد الأندية التي حجزت بطاقتها المباشرة إلى ثمن النهائي إلى خمسة بعد أتالانتا الإيطالي (المجموعة الرابعة) وليفربول الانكليزي (الخامسة) وباير ليفركوزن الألماني (الثامنة).

في المجموعة السابعة، دخل روما ثاني الترتيب برصيد 10 نقاط منافسات الجولة الأخيرة مدركاً صعوبة مهمته لحجز مقعدٍ في ثمن النهائي حيث توجّب عليه الفوز على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، وانتظار نتيجة مباراة سلافيا براغ المتصدر مع 13 نقطة وسيرفيت.

ورغم خروج روما فائزاً 3 0 تناوب على تسجيلها البلجيكي روميلو لوكاكو (11) وأندريا بيلوتي (32) والبديل نيكولو بيزيلي (90+3)، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للتأهّل المباشر، لأن سلافيا براغ سحق سيرفيت برباعية ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن نادي العاصمة الإيطالية.

ويتأهّل متصدّر كل مجموعة مباشرةً إلى ثمن النهائي، فيما يتحوّل وصيف المجموعة إلى ملحق التأهّل إلى الدور عينه، حيث يواجه الفرق المتحوّلة من دوري الأبطال، وينتقل ثالث المجموعة إلى ملحق التأهّل إلى كونفرنس ليغ.

ويُحتكم إلى المواجهات المباشرة في حال التعادل بين فريقين أو أكثر.

وفي السادسة، عاد فياريال من رين بصدارة المجموعة والتأهل المباشر بفضل ثلاثية جيرارد مورينو (36 من ركلة جزاء) والمغربي الياس اخوماش شكور (62) وداني باريخو (80)، فيما سجّل هدفي الفريق الفرنسي الذي كان يكفيه التعادل للتأهل المباشر لورنز أنسينيون (37) ولودوفيك بلا (79).

وتصدّر فياريال الترتيب برصيد 13 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن رين، فيما انتزع مكابي حيفا الإسرائيلي المركز الثالث من باناثينايكوس اليوناني بفوزه عليه 2 1، رافعاً رصيده إلى 5 نقاط مقابل 4 لمتذيّل الترتيب.

خسارة ليفربول

وتعرّض ليفربول الضامن تأهله المباشر عن المجموعة الخامسة، لخسارة أمام سان جيلواز البلجيكي 2 1 في مباراة هامشية، ليتجمد رصيده في الصدارة عند 12 نقطة.

وزجّ الألماني يورغن كلوب بتشكيلة شابة، فأدرك مدافعه الشاب دجاريل أمورين كوانساه هدف التعادل (39)، رداً على هدف الدولي الجزائري محمد عمورة (32)، قبل أن يخطف السويسري كاميرون بويرتاس هدف الفوز لسان جيلواز (43).

وحافظ تولوز على مركز الوصافة (11 نقطة) بفوزه على مضيفه لاسك لينتس النمسوي متذيل الترتيب 2 1.

واختتم باير ليفركوزن الألماني الضامن تأهله دور المجموعات بالعلامة الكاملة (18 نقطة) بسحقه مولده النروجي 5 1 في المجموعة الثامنة.

وتناوب على تسجيل خماسية متصدر الدوري الألماني والذي لم يذق طعم الهزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم كل من التشيكي باتريك شيك (6) وإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو (22) ومارتن إلينغسن بالنيران الصديقة (25) والتشيكي آدم هلوجيك (60) والبلديل البلجيكي نواه مبامبا (70). وسجل هدف مولده الذي يقبع في المركز الثالث (7 نقاط) إريك كيتولانو (75).