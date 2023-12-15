الألماني شفارتس مدرباً جديداً لنيويورك ريد بولز الأميركي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك: عُيّن الألماني ساندرو شفارتس الخميس مدرباً جديداً لفريق نيويورك ريد بولز المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم، بدلاً من تروي ليساين المغادر على خلفية عدم تجديد عقده.

وخاض شفارتس البالغ 45 عاماً أكثر من 200 مباراة على مدار 11 موسماً كلاعب خط وسط، قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب في عام 2009.

ويحل شفارتس بدلاً من ليساين (40 عاماً) الذي تولّى المسؤولية في أيار/مايو الماضي عندما انفصل غيرهارد ستروبر، مدرب ريد بول سالزبورغ النمسوي الحالي، عن فريق نيويورك.

وأشرف شفارتس على ماينتس بين عامي 2017 و2019، ثمّ انتقل إلى تدريب دينامو موسكو الروسي لفترة عامين (2020 2022)، قبل أن يعود إلى الدوري الألماني عبر بوابة هرتا برلين في حزيران/يونيو 2022. أقيل من مهامه في نيسان/أبريل بسبب تردّي نتائج الفريق وتذيّله الترتيب.

خبرة تدريبية

قال مدير الرياضة في ريد بولز يوخن شنايدر في بيان "نحن سعداء للغاية بالترحيب بساندرو في النادي".

وتابع "ساندرو قائد عظيم يناسب ثقافتنا وتتناسب خبرته التدريبية في أوروبا مع ما نحاول تحقيقه. نحن متحمّسون للتعاقد معه والبدء في العمل لتحقيق النجاح في عام 2024".

وأقصيَ نيويورك ريد بولز في الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم أمام سينسيناتي. علماً أنه خاض هذه الأدوار في المواسم الـ 14 الأخيرة، لكنّه بلغَ المباراة النهائية للدوري مرة واحدة في عام 2008، حين خسر أمام كولومبوس كرو.

من ناحيته، قال شفارتس "أتطلع للانضمام إلى النادي والبدء قريباً".