ماهر همام: مواجهة الأهلي والاتحاد متكافئة.. ويجب استغلال الفرص قدر الإمكان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق، أن الكفة متساوية تماما الأهلي واتحاد جدة السعودي، والروح القتالية العالية والدوافع هي من ستحسم اللقاء لصالح الفريق الأحمر، خصوصا في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الفريق بسبب مشاركاته الكثيرة في كأس العالم للأندية.

وقال في تصريحات تليفزيونية "المباراة بالنسبة للاعبي الأهلي تاريخية، وسوف يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، والصعود لنصف نهائي كأس العالم".

وأضاف: "اتحاد جدة لديه لاعبين جيدين في الوسط والهجوم وعلى رأسهم بنزيما، ولابد من فرض رقابة قوية على المهاجم الفرنسي لأنه من الهدافين المميزين".

وواصل: "لدي رهان على قدرة هجوم الأهلي حسين الشحات وتاو وكهربا في الوصول لمرمى الاتحاد، مع قوة الوسط ديانج وامام عاشور ومروان عطية، وهم الأفضل لبدء المباراة في ظل تميزهم بالقوة الدفاعية والاندفاع الهجومي".

وزاد: "أرى أن إمام عاشور قد يكون نجم المباراة، وهو من القوة الضاربة للأهلي، ولديه مساندة هجومية بصفة مستمرة، ومتميز بالتصويبات والمراوغات، كما أنه يجيد الأدوار الدفاعية".

وأكمل: "يجب وجود تقارب بين الخطوط، والاستحواذ بشكل جيد على الكرة، ونقل الهجمة بطريقة سليمة، وتطبيق تكتيك كولر في نقل الكرة بشكل جيد واستغلال الأطراف، مع ضرورة استثمار أي فرصة من أجل التسجيل، واستغلال الكرات الثابتة قدر الامكان".

وأشار إلى أن لابد من تفادي إضاعة الفرص السهلة، والتي كانت أفة اللاعبين خلال الـ4 مباريات الأخيرة، خصوصا أن الفرص صعب تعويضها في تلك المباراة، يجب أن يكون هناك دقة وتركيز من اللاعبين في الجزء الهجومي.

وأتم: "المباراة متكافئة بين الأهلي والاتحاد، وأتمنى بكل تأكيد فوز الفريق الاحمر".